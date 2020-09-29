СМИ: Руководство "Динамо" решило уволить Кирилла Новикова

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков будет отправлен в отставку. По информации "Спорт-Экспресс", официально об увольнении специалиста объявят во вторник, 29 сентября.

После поражения от "Химок" (0:1) в девятом туре чемпионата России Новиков сам попросил руководство клуба расторгнуть с ним контракт. Кто станет его сменщиком - пока под вопросом. Называются имена спортивного директора "Динамо" Желько Бувача и наставника молодежной команды Александра Кульчия.

Старт сезона "бело-голубые", если говорить откровенно, провалили: из последних пяти матчей москвичи победили лишь в одном, опустились на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и, пожалуй, самое главное - вылетели в первом же раунде квалификации Лиги Европы, уступив на выезде тбилисскому "Локомотиву" (1:2).