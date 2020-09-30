На острове Итуруп успешно поправляют здоровье даже те, кому не помогли воды и грязи всемирно известных курортов. После приятных процедур на местных минеральных источниках у людей появляются заряд бодрости, прилив сил, улучшается самочувствие. Те, кто побывал здесь не раз, отмечают значительное развитие инфраструктуры медицинского туризма, начиная от транспортной составляющей и заканчивая благоустройством купален.

Водно-оздоровительный комплекс на Итурупе построили два года назад. Фото: Максим Федоров

Самолет в режиме маршрутки

Курильские острова - край света, сюда трудно добраться, еще труднее вернуться на материк. Этот стереотип по-прежнему жив, хотя безнадежно устарел и мало общего имеет с действительностью.

Признаюсь, я до недавнего времени тоже был под его воздействием. Но оказывается, уже несколько лет жители Итурупа самолет называют… маршруткой. Он сюда летает по расписанию, и рейсов много. На острове построили аэропорт с говорящим названием Ясный, оснащенный суперсовременным всепогодным оборудованием.

- У наших берегов вода примерно на полтора градуса холоднее, чем у соседнего Кунашира. Поэтому здесь меньше туманов. А после того как запустили в эксплуатацию новый аэропорт, отмены рейсов стали совсем редкими, - говорит Вадим Рокотов, глава муниципального образования "Курильский городской округ".

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения на полеты за границу поспособствовали тому, что на Итуруп массово потянулись туристы.

Сюда едут за двумя зайцами: редчайшей природной красотой и за здоровьем.

Итуруп богат уникальными минеральными водами. И это отнюдь не маркетинговый оборот, а сущая правда.

К примеру, сюда стремятся попасть больные псориазом. Это тяжелое заболевание кожи может долгими десятилетиями отравлять жизнь. Очень трудно добиться ремиссии. Но лечебные воды Итурупа помогают.

- Псориазом страдаю с детства. Всю молодость проходила в брюках и в кофтах с длинными рукавами. Нестойкую ремиссию давало лечение на Мертвом море. Друзья посоветовали источники Итурупа. Я внимательно изучила их состав и полетела. Принимала ванны десять дней и о болячке забыла на целых три года. Вы представляете, три года счастья?! - эмоционально говорила Ольга Баженова, кандидат филологических наук из Санкт-Петербурга, с которой мы разговорились в фойе гостиницы "Итуруп".

К слову, мне номер бронировали заранее - за несколько недель. Отель на острове дальнем - полноценные "три звезды". Там тихо, просторно, комфортно. Интернет "летает"!

Целебные купальни

Первым делом поехал на знаменитые бальнеоводы вулкана Баранского, где спасается от мучительного псориаза питерский филолог.

17 километров пути по петляющей змейкой дороге прошли под неторопливый рассказ о местном житье-бытье островитянина Паши Фефелова. Он неустанно повторял, что никуда не собирается уезжать.

Спящий с 1951 года вулкан щедро делится с людьми подземной водой, которая истекает термальной речкой. Кипяток, шумно сбегая вниз, постепенно остывает. В районе купален вода вполне комфортной температуры.

К ним ведет удобная каменная лестница с пологими и широкими ступеньками. Рядом строится гостиница из духмяной лиственницы, бревна рубятся по-сибирски "в лапу".

Удобные раздевалки, красиво выложенные природным камнем купальни. Пахнет серой. Вода перетекает из одной ванны в другую естественным током, не застаивается, температура ее постоянная. Есть здесь и озеро с целебной грязью, которая лечит больные суставы.

Оздоравливайтесь, люди! Сила лечебная идет прямо из рук природы-матушки.

Термальную воду нужно пить!

Градообразующим предприятием Итурупа является многоотраслевой холдинг "Гидрострой". Его отцы-основатели приехали сюда молодыми офицерами, а отслужив, не стали возвращаться на "большую землю". Создали бизнес по добыче, переработке и воспроизводству рыбы. Занялись строительством, а несколько лет назад холдинг прирос еще одним "флангом" - туризмом.

Оксана Вяткина живет на Итурупе 17 лет. Сахалинка прибыла сюда в трудное время. Навсегда запомнила, что в день приезда у них с подругой денег было на буханку хлеба и бутылку кефира.

- Остров в себя влюбил. Я здесь нашла свою судьбу, с мужем построили хороший дом. У нас нормальная, налаженная жизнь, - Оксана суеверно сплевывает через левое плечо.

В компании "Гидрострой" она работает в отделе туризма. За последние годы откуда только гостей не принимала! Калининград, Москва, Кавказ и русский Север. Норвегия, США, Канада и Испания.

- 30-летним интересны наши бухты, рыбалка и вулканы, а тем, кто постарше, в основном нужна бальнеология,- говорит Оксана.

Здесь кажется, что ты попал в Швейцарию. Зеленые газоны, чистый воздух, большие деревянные купели под шатрами.

Этот водно-оздоровительный комплекс построили два года назад. Здешние воды богаты сероводородом и кремниевой кислотой, азотом и свободной серой. Они прекрасно восстанавливают нервную систему, улучшают сон (испытано на себе!). Ванны незаменимы при болезнях почек, гинекологических заболеваниях, проблемах системы кровообращения, а также для укрепления иммунитета и выработки стрессоустойчивости.

Крупный мужик лет сорока блаженствовал в купели. Разговорились. Владислав служит в одной из местных воинских частей.

- Благодаря этим водам у нас родилась дочка! Жена долго не могла забеременеть. Десять ванн приняла - и у нас все получилось, - басит довольный отец.

Островную минералку принимают и внутрь для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и снижения сахара в крови.

- Мой старший брат страдает инсулинозависимой формой диабета. Два раза в год прилетает сюда, пьет воду. Через десять дней уровень глюкозы у него снижается до нормальных показателей, - поделилась Оксана Вяткина.

Вода, заряженная энергией вулканов, благотворно воздействует на организм, вдохновляет на творчество и дает возможность еще раз убедиться в исцеляющей силе природы.

Прямая речь

Вадим Рокотов, глава муниципального образования "Курильский городской округ":

- Бальнеолечение становится все популярнее. Поправить здоровье на Итуруп приезжают люди искушенные, которым есть с чем сравнивать наш остров. Многие объехали практически весь мир, и они в восторге от лечебного эффекта, который получают здесь.