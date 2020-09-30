Во Владивостоке установили лавочки, напоминающие могильные плиты

Стоимость лавочек, как сообщают приморские СМИ, составляет 10 миллионов рублей.

Помимо гранитных лавочек, в центре города появились и урны в том же стиле. Жители Владивостока принесли к этой композиции гвоздики и поставили табличку: "Эстетика и вкус. 1860 - 2020. Помним. Скорбим".

1860-й - год основания Владивостока. Горожане считают, что лавочки в таком стиле в главном городе Приморья лишний раз свидетельствуют о том, что у людей, принимающих решения о создании такой городской среды, отсутствует понимание стиля и вкуса.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на совещании в мэрии назвал скамейки "саркофагами".

- Дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на них, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком, - приводят слова губернатора "Вести".

Кожемяко предложил уволить сотрудников, которые имеют отношение к такому благоустройству и создать архитектурный совет, чтобы избежать появления подобных скамеек и не только.

Кроме того, прокуратура Приморья организовала проверку по факту закупки администрацией Владивостока лавочек за 10 миллионов.