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30.09.2020,  
13:39
Текст:  Майя Бирюкова

Видео: пуленепробиваемое стекло испытали выстрелом из снайперской винтовки

Может ли пуленепробиваемое стекло третьего класса защиты выдержать выстрелы из снайперской винтовки? Авторы канала "Гильза" устроили испытания стрелкового оружия и сняли их на видео.

Фото: ПО "Севмаш"
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Снайперская винтовка DXL-4 "Севастополь" - одна из самых мощных в мире, подчеркивают авторы канала. Ее пуля способна поразить цель на расстоянии свыше 2,5 километра. Винтовка имеет дульную скорость 900 метров в секунду. Бронированное стекло от инкассаторской машины пошло трещинами от выстрела из DXL-4, пуля прошла навылет через все слои. При стрельбе по арбузу цель разлетелась вдребезги. Бронежилет, надетый на манекен, получил сквозное отверстие.

Второй на испытаниях стала DXL-3 "Возмездие", эффективная дальность которой - 1,8 километра. Ее матчевый ствол повышает кучность стрельбы, приклад выполнен из авиационного алюминия. Дульная скорость - 900 метров в секунду. Во время испытаний на видео она отличилась ювелирной точностью стрельбы: именно этот параметр и хотел испытать автор канала.

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