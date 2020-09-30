Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс"

На YouTube-канале компании UMS Film опубликован локализованный трейлер фантастической кинофильма "Эллипс" (Ellipse).

По сюжету астронавт Уильямс (первая большая роль Джозиа Аутьера) и его пес терпят крушение, оказываясь на коварной "изменчивой планете овальной формы под названием Эллипс".

"Они вынуждены адаптироваться и сбежать, прежде чем время уничтожит их обоих", - устрашает потенциального зрителя синопсис. В то время как в кадре Уильям предпринимает массу действий и практически непрерывно куда-то заполошно бежит, часто крича.

Sci-fi thriller Ellipse gets a poster and trailer https://t.co/CDGtYog6qn pic.twitter.com/dYbN2R3W7H — Flickering Myth (@flickeringmyth) October 27, 2019

Режиссеры - дебютирующие в полном метре Джо Блэнд и Грант Мартин, выступивший сценаристом проекта.

Премьера - 23 октября.