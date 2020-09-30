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Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс"

Новости
    30.09.2020, 19:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ UMS FILM Фото: youtube.com/ UMS FILM
Фото: youtube.com/ UMS FILM

На YouTube-канале компании UMS Film опубликован локализованный трейлер фантастической кинофильма "Эллипс" (Ellipse).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом

По сюжету астронавт Уильямс (первая большая роль Джозиа Аутьера) и его пес терпят крушение, оказываясь на коварной "изменчивой планете овальной формы под названием Эллипс".

"Они вынуждены адаптироваться и сбежать, прежде чем время уничтожит их обоих", - устрашает потенциального зрителя синопсис. В то время как в кадре Уильям предпринимает массу действий и практически непрерывно куда-то заполошно бежит, часто крича.

Режиссеры - дебютирующие в полном метре Джо Блэнд и Грант Мартин, выступивший сценаристом проекта.

Премьера - 23 октября.

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