Зачем Китаю гигантская "звуковая пушка"

В подтверждение приводилось видео, на котором запечатлена диковинного вида машина, похожая на гигантский громкоговоритель, смонтированный на двухосную платформу. У этой установки имеется двигатель и кабина управления.

Интересно, что конструкция, подобно башне танка, может вращаться на 360 градусов.

О военном предназначении как бы должно говорить то, что на нее нанесли пестрый камуфляж, саму установку запечатлели в каком-то горном районе.

Но если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что над отделением управления имеются проблесковые маяки, более характерные для техники сил правопорядка или чрезвычайных служб, действующих в различных нештатных ситуациях.

Как оказалось, это видео было сделано еще в 2016 году, к текущим событиям оно никакого отношения не имеет. Перед нами, как о ней пишет разработчик, "самая большая сирена воздушной тревоги в мире". Ее вес достигает 4 600 кг, а мощность силовой установки - 220 л.с. Она выдает 130 децибел на расстоянии 35 метров.

Также в Сети имеются кадры применения такого агрегата на учениях по ликвидации пожара и эвакуации большего количества людей.

Подобные машины, но меньших размеров, применялись огнеборцами, а также подразделениями гражданской обороны во многих странах мира.