Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.09.2020,  
13:56
Текст:  Алексей Моисеев

Зачем Китаю гигантская "звуковая пушка"

Несколько дней назад в различных зарубежных источниках появилась информация о переброске армией Китая к спорным с Индией территориям "звуковой пушки" чудовищной мощности.
Фото: Elsa Chen / youtube.com Фото: Elsa Chen / youtube.com
Фото: Elsa Chen / youtube.com

В подтверждение приводилось видео, на котором запечатлена диковинного вида машина, похожая на гигантский громкоговоритель, смонтированный на двухосную платформу. У этой установки имеется двигатель и кабина управления.

Интересно, что конструкция, подобно башне танка, может вращаться на 360 градусов.

О военном предназначении как бы должно говорить то, что на нее нанесли пестрый камуфляж, саму установку запечатлели в каком-то горном районе.

Но если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что над отделением управления имеются проблесковые маяки, более характерные для техники сил правопорядка или чрезвычайных служб, действующих в различных нештатных ситуациях.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В ногу со временем: модернизированную "Шилку" показали во Вьетнаме

Как оказалось, это видео было сделано еще в 2016 году, к текущим событиям оно никакого отношения не имеет. Перед нами, как о ней пишет разработчик, "самая большая сирена воздушной тревоги в мире". Ее вес достигает 4 600 кг, а мощность силовой установки - 220 л.с. Она выдает 130 децибел на расстоянии 35 метров.

Также в Сети имеются кадры применения такого агрегата на учениях по ликвидации пожара и эвакуации большего количества людей.

Подобные машины, но меньших размеров, применялись огнеборцами, а также подразделениями гражданской обороны во многих странах мира.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Пресс-служба Северного флота
Первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов" поразил береговую цель 29.09.2020
Одновременный залп ракетами "Искандер-М" и "Точка-У" показали на видео 27.09.2020
Пуск ракеты подлодкой "Колпино" показали на видео 25.09.2020
Китай
Появилось первое фото китайского надводного робота-тримарана 22.09.2020
Китай показал на видео ядерный удар по базе США 21.09.2020