Баскетболисты "Лейкерс" выиграли первый матч финала НБА у "Майами"

В первом финальном матче серии плей-офф НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" нанесли поражение "Майами" - 116:98.

В первой четверти на площадке шла равная борьба, но все же "Лейкерс" смогли добиться преимущества в три очка. А на большой перерыв клуб из Лос-Анджелеса ушел с преимуществом уже в 17 очков.

Довести матч до победы игрокам "Лейкерс" не составило труда - 116:98.

В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, набравший 34 очка. Как всегда удачно сыграл лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл. На его счету 25 очков и 13 подборов. В составе "Майами" 23 очка записал на свой счет Джимми Батлер.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Лейкерс".