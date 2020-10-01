Боеспособность России признали максимальной со времен холодной войны

Армия, воздушно-космические силы и флот России находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны. Благодаря инвестициям произошла также модернизация оборонной промышленности и научно-исследовательской базы военных институтов.

К такому выводу пришли авторы доклада "Оценка российской модернизации вооруженных сил" из Международного института стратегических исследований (IISS).

Толчком для проведения реформ в российских вооруженных силах, по мнению авторов исследования, стало продвижение НАТО на Восток и создание противоракетной обороны США, а военные действия по принуждению Грузии к миру в 2008 году ускорили процесс.

Если говорить по родам войск, то английские аналитики отметили совершенствование в Сухопутных войсках артиллерийских и ракетных подразделений. Например, замену баллистического ракетного комплекса малой дальности " Точка-У "(SS-21B Scarab) на более совершенную систему "Искандер-М" (SS-26 Stone), а также модернизацию самоходных артиллерийских установок.

"Они обладают большим потенциалом, а в сочетании с новыми системами управления и беспилотными летательными аппаратами, повысилась способность российских войск обнаруживать, фиксировать и наносить удары по соединениям противника на большей дальности, чем раньше", - говорится в докладе.

Отмечено также, что ВМФ России получил на вооружение ракету "Калибр", которая повысила боевые возможности кораблей и подводных лодок.

"Более поздние пополнения надводного флота лучше подходят для защиты российского побережья и его ближних вод, а также для поддержки и защиты средств сдерживания подводного базирования", - говорится в документе.

За счет модернизации Су-27 и создания истребителей Су-35С и Су-57 повысилась мощь Воздушно-космических сил РФ. В докладе также подчеркиваются особые улучшения по ядерному вооружению и гиперзвуковому оружию.

В итоге, как отмечается в документах IISS, российские вооруженные силы являются более мощным военным инструментом, чем это было в начале 2000-х годов или в любое другое время после распада Советского Союза.