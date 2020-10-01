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"Честный кандидат": столичные либералы заискивают перед глубинкой

Рецензии
    01.10.2020, 22:23
Текст:   Шамиль Керашев,   Дмитрий Сосновский
Жил да был политтехнолог - причём не какой-нибудь завалящий, а главный в Демократической партии США. Которая, как всем известно, благополучно провалилась на президентских выборах четырёхлетней давности, после чего наш герой захандрил и начал искать новое применение своим незаурядным талантам.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Каковые неожиданно пригодились ему в полнейшей консервативной глухомани, где вдруг нарисовался странный персонаж с неплохим электоральным потенциалом, да ещё и вроде бы с прогрессивной (относительно, конечно) повесткой, совершенно нетипичной для подобной местности, но с вполне типичной для местности подобной брутальной манерой подачи (Крис Купер в этой роли как влитой). Дальнейшее понятно: политтехнолог решает сделать из странного персонажа своего "Самсонова" - профессионального политика, привести его к победе на муниципальных выборах и триумфально восстановить подмоченную репутацию.

Фото: kinopoisk.ru
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Впрочем, избиратель в городишке - сугубо республиканский, да и действующий мэр (тоже, само собой, республиканец) уходить никуда не собирается. Поэтому история предсказуемо перерастает в череду актуальных предвыборных гэгов, за которые отвечает преимущественно исполнитель центральной роли Стив Карелл. Актёр с богатейшим сатирическим опытом и почти неизменным образом экспрессивного и деятельного идиота, наверняка способный сыграть подобное, даже если его разбудят среди ночи и привезут на съёмочную площадку без какого-либо сценария.

Тем не менее сценарий у "Честного кандидата" есть - и он, пожалуй, не худший в мире. Хотя и далеко не лучший. Всё это мы видели и в классических политкомедиях, и в хитовых сериалах Райана Мёрфи, и вообще где только не. Столичные тренды и хитрые методы агитации до фени провинциальному жителю. Лощёные "пиджаки" на самом деле ничего не знают про "глубинный народ". У всего своя цена, "слоны" и "ослы" одинаково врут, мало чем друг от друга отличаясь (разве что "слоны" как-то роднее). Ну и так далее.

Активность оппонента замечают в демократическом лагере, и поддержать "своего" из Вашингтона прибывает коллега и заклятая подруга героя (Роуз Бирн), запуская фарсовое соревнование, за которым вскоре с увлечением начинает следить вся Америка. Таким образом постепенно ещё чётче вырисовывая и так изначально вполне очевидную идею фильма: чрезвычайно сложноустроенная избирательная система США - яркое и захватывающее, но пустое и циничное телешоу, почти вовсе не имеющее отношения к реальной жизни.

Фото: kinopoisk.ru
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Что действительно забавно - то, как творческая голливудская элита средней руки в лице создателей "Честного кандидата" пытается найти общий язык с малопонятной ей публикой, с порога и далее беспрерывно подчёркивая собственную инаковость, нарочито неуклюже, почти заискивающе расшаркиваясь и, застенчиво подмигивая, тщась продемонстрировать якобы искреннее осознание собственной ущербности. В эффективности такого подхода могут быть немалые сомнения, но как минимум на снисходительную ухмылку со стороны адресатов сценарист и режиссёр Джон Стюарт, пожалуй, наработал.

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