Индии пригодились экстремальные возможности танков Т-90 и Т-72

Армия Индии поставила экстремальную задачу для танков Т-90 и Т-72

Как сообщает издание Deccan Сhronicle, индийская армия разместила танки Т-90 и Т-72 вместе с боевыми машинами пехоты БМП-2 в районе Чумар-Демчок на востоке Ладакха. Их задача - оборонять приграничную территорию, в случае если возникнет угроза со стороны Китая.

Как заявил начальник штаба Корпуса огня и ярости генерал-майор Арвинд Капур, его формирование готовиться провести на передовых постах зиму. А танки способны работать даже при - 40 градусах Цельсия.

Военачальник заверил, что армия технически подготовлена к суровым погодными условиями, у нее есть специальная зимняя одежда, незамерзающее топливо, запасные части и агрегаты.