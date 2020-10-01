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01.10.2020,  
14:03
Текст:  Олег Корякин

Индии пригодились экстремальные возможности танков Т-90 и Т-72

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Армия Индии поставила экстремальную задачу для танков Т-90 и Т-72

Фото: Ajai Shukla/wikimedia
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Как сообщает издание Deccan Сhronicle, индийская армия разместила танки Т-90 и Т-72 вместе с боевыми машинами пехоты БМП-2 в районе Чумар-Демчок на востоке Ладакха. Их задача - оборонять приграничную территорию, в случае если возникнет угроза со стороны Китая.

Как заявил начальник штаба Корпуса огня и ярости генерал-майор Арвинд Капур, его формирование готовиться провести на передовых постах зиму. А танки способны работать даже при - 40 градусах Цельсия.

Военачальник заверил, что армия технически подготовлена к суровым погодными условиями, у нее есть специальная зимняя одежда, незамерзающее топливо, запасные части и агрегаты.

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