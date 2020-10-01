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1 октября 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 30 сентября 2020 года № 109 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 30 октября 2020 г.
Опубликован 1 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 28 сентября 2020 г. постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 30 сентября 2020 г. № 109

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. В пунктах 11, 16.1 слова "по 30 сентября 2020 г. включительно" заменить словами "до 15 ноября 2020 г.".

2. В подпункте 3 пункта 19.1 слова "по 30 сентября 2020 г." заме-нить словами "до 15 ноября 2020 г.".

3. В абзаце первом пункта 19.16 слова "с 1 октября 2020 г." заме-нить словами "с 15 ноября 2020 г.".



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