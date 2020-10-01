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01.10.2020,  
12:26
Текст:  Михаил Русин

Новый пистолет-пулемет ППК-20 показали на видео во всех подробностях

В интернете появилось видео, на котором во всех подробностях и с разных ракурсов демонстрируется новый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20.

Фото: Gilza / YouTube
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В коротком ролике продолжительностью 50 секунд, подготовленном специалистами "Калашникова", также приводятся некоторые ТТХ этого оружия.

В частности, ППК-20 со складным прикладом имеет длину 640-700 мм. А длина его ствола составляет 233 мм. Весит новый пистолет-пулемет 3,65 кг.

В ППК-20 используются патроны 9x19 LUGER. При этом емкость магазина составляет 30 патронов.

Новое оружие было разработано на основе пистолета-пулемета "Витязь-СН", который используют спецподразделения силовых структур.

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Фото: Elsa Chen / youtube.com
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