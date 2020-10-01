Падение F-35B после столкновения с другим самолетом попало на видео

В соцсетях появилось видео крушения истребителя F-35B, снятое очевидцами. На кадрах видно, как самолет падает и врезается в землю, после чего происходит мощный взрыв.
Напомним, авария произошла 29 сентября. F-35B столкнулся с самолетом-заправщиком KC-130J Hercules во время дозаправки. К счастью, пилот истребителя успел катапультироваться. Выжил и экипаж KC-130J. Как сообщает ресурс military.com, он совершил аварийную посадку возле аэропорта Термал, примерно в 130 милях к северо-востоку от Сан-Диего.
Известно также, что и пилот F-35B, и экипаж заправщика были приписаны к курсу инструкторов по оружию и тактике Первой эскадрильи морской авиации. Только пока не ясно, были ли это студенты или инструкторы.
Издание также отмечает, что это авария станет третьим авиационным происшествием класса "А" для морской пехоты в 2020. Ранее в этом месяце транспортный вертолет CH-53E совершил аварийную посадку в Северной Каролине из-за возгорания двигателя. А в мае гражданский самолет столкнулся с конвертопланом MV-22B Osprey.
It's too early to say what caused the USMC F-35B/KC-130J AAR mishap and I'm not going to speculate. It is safe to say though that landing an aircraft this badly damaged without loss of life is an extraordinary feat of airmanship. BZ. pic.twitter.com/dqxzvKf90N— Andy Netherwood (@AndyNetherwood) September 30, 2020