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01.10.2020,  
09:47
Текст:  Олег Корякин

Падение F-35B после столкновения с другим самолетом попало на видео

Падение истребителя F-35B в Южной Калифорнии сняли на видео.

В соцсетях появилось видео крушения истребителя F-35B, снятое очевидцами. На кадрах видно, как самолет падает и врезается в землю, после чего происходит мощный взрыв.

Фото: Elsa Chen / youtube.com
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Напомним, авария произошла 29 сентября. F-35B столкнулся с самолетом-заправщиком KC-130J Hercules во время дозаправки. К счастью, пилот истребителя успел катапультироваться. Выжил и экипаж KC-130J. Как сообщает ресурс military.com, он совершил аварийную посадку возле аэропорта Термал, примерно в 130 милях к северо-востоку от Сан-Диего.

Известно также, что и пилот F-35B, и экипаж заправщика были приписаны к курсу инструкторов по оружию и тактике Первой эскадрильи морской авиации. Только пока не ясно, были ли это студенты или инструкторы.

Издание также отмечает, что это авария станет третьим авиационным происшествием класса "А" для морской пехоты в 2020. Ранее в этом месяце транспортный вертолет CH-53E совершил аварийную посадку в Северной Каролине из-за возгорания двигателя. А в мае гражданский самолет столкнулся с конвертопланом MV-22B Osprey.

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