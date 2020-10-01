Пользователи Telegram получили новые функции

Мессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах и возможность анонимного администрирования групп. Об этом стало известно из описания нового обновления, с которым ознакомилась редакция "РГ".

Для того, чтобы сделать администратора анонимным, необходимо выбрать пункт "Анонимность" в настройках его прав. Этот администратор будет скрыт из списка участников, а его сообщения будут публиковаться от имени группы.

Кроме того, в Telegram-каналах появилась возможность оставлять комментарии. Отмечается, что пользователи смогут оставлять комментарии к публикациям в канале, если к нему привязана группа для обсуждения. Оповещения о новых ответах будут приходить в новый чат "Ответы" (если пользователь не является участником группы для обсуждения).