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01.10.2020 17:37

ПСБ поддержал малый и средний бизнес более чем на 50 миллиардов рублей

ПСБ профинансировал более 50 миллиардов рублей в рамках реализации государственных антикризисных программ поддержки малого и среднего бизнеса, разработанных Минэкономразвития РФ. Финансовая поддержка стала доступной более чем 37 000 предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Наибольшим спросом пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранения численности сотрудников. При этом большая часть кредитов была одобрена в формате предодобренных решений.

"ПСБ является активным участником программ поддержки малого и среднего предпринимательства, - отметил директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Кирилл Тихонов. - Сегодня активность бизнеса восстанавливается, предприятия МСБ возвращаются к своей обычной деятельности после тяжелого периода самоизоляции, который в большей степени им помогли пережить государственные программы поддержки Минэкономразвития РФ, реализуемые в тесном сотрудничестве с банками".

По словам Тихонова, более 97% малых и средних предприятий выполняют требование о сохранении численности на уровне не менее 80% и могут рассчитывать в будущем году на полное либо частичное списание льготного кредита. "С 1 октября прекращается заключение новых договоров по программе ФОТ 0%, но до конца месяца продолжает действовать программа кредитования на возобновление деятельности, и мы рассчитываем выдать еще несколько тысяч льготных кредитов", - добавил он.

Также для действующих клиентов ПСБ, имеющих кредиты на развитие бизнеса в рамках антикризисных мер поддержки, были существенно упрощены процедуры по реструктуризации текущих кредитов на срок от 3 до 6 месяцев. С апреля по настоящее время проведено 2 416 реструктуризаций по кредитам МСП на сумму более 26 миллиардов рублей.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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