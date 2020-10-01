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1 октября 2020 г.

Указ губернатора Псковской области от 30 сентября 2020 года № 174-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 29 сентября 2020 г. № 1706, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 17 сентября 2020 г. № 1650" дополнить словами ", предписанием исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 29 сентября 2020 г. № 1706";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 01 ноября 2020 г.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников



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