Закон Якутии об этнологической экспертизе помогает народосбережению

Парламент Якутии предлагает по примеру Республики Саха ввести на федеральном уровне обязательную этнологическую экспертизу проектов, реализация которых намечена в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Промышленность на Севере, как правило, представлена недропользованием. Если добыча полезных ископаемых начинается на оленьих пастбищах, охотничьих угодьях или рядом с ними, для общины, которую эта земля кормила испокон веков, наступают тяжелые времена. Мало того, что люди лишаются источника существования. Не в лучшую сторону меняется весь жизненный уклад, поскольку соседство с разрабатываемым месторождением и вахтовым поселком неизбежно оказывает влияние на все, включая систему отношений, культуру, язык.

Есть инструмент, позволяющий измерить, в какой степени подобные изменения влияют на развитие этносов. Это этнологическая экспертиза. И она закреплена как правовое понятие в федеральном законе о гарантиях прав коренных малочисленных народов, правда, лишь в качестве научного исследования. То есть каким бы серьезным ни оказался урон родовой общине от соседства с недропользователем, выводы экспертов не обязывают промышленное предприятие компенсировать нанесенный ущерб.

Власти Якутии решили устранить этот пробел. В 2010 году, основываясь на ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов в РФ", парламент республики принял региональный закон об этнологической экспертизе. В соответствии с ним экспертиза проводится в обязательном порядке до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания КМНС. При этом промышленное предприятие обязано возместить грядущие потери коренному населению.

Недропользователь выкопает или выкачает ресурсы и уйдет, когда месторождение истощится. А оленеводу из Арктики уходить некуда. Это его среда обитания, его дом

За десять лет проведено 22 экспертизы различных проектов. Суммарный оцененный ущерб представителям КМНС от соседства с промышленными объектами составил 513,2 миллиона рублей. Компании уже перечислили родовым общинам за причиненные неудобства 103,3 миллиона. К примеру, компенсационные выплаты за строительство магистрального газопровода "Сила Сибири" превысили 87 миллионов рублей. В настоящее время в работе находятся 19 проектов, которым требуется этнологическая экспертиза.

- Этот закон реально защищает наши интересы, - говорит председатель Союза родовых общин Якутии Джулустан Сидоров.

Вместе с тем он отмечает, что некоторые предприятия уклоняются от проведения этнологической экспертизы. Их руководители мотивируют это тем, что лицензию на разработку недр получили в Москве в соответствии с федеральным законодательством, не имеющим подобного обязывающего пункта. Логика недропользователей проста: почему в этой ситуации мы должны исполнять местный закон?

- Чтобы подобных коллизий не возникало, необходимо включить условие обязательного прохождения этнологической экспертизы в местах компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов в федеральный закон "О недрах". Такое решение урегулирует взаимоотношения недропользователя и малочисленных народов, а также сделает прозрачными условия исполнения лицензионных соглашений для промышленных предприятий, - считает председатель постоянного комитета по вопросам КМНС и делам Арктики парламента Якутии Елена Голомарева.

Кроме того, по ее словам, федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов тоже необходимо дополнить положением об обязательности проведения этнологической экспертизы до принятия решения о реализации проекта, который повлияет на жизнь КМНС. Важность подобных новаций Елена Голомарева объясняет тем, что дело касается далеко не только Якутии - более 40 проживающих в России народов признаны коренными малочисленными. Во всех северных регионах основой их жизни являются оленеводство, охота, рыболовство и сбор дикоросов. Все эти сферы деятельности зависят от экологического благополучия территорий, а недропользователи, даже при применении самых современных технологий, оказывают на природу сильное отрицательное воздействие.

Федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов необходимо дополнить положением об обязательности проведения этнологической экспертизы

- Обязательность этнологической экспертизы направлена на народосбережение. Недропользователь выкопает или выкачает ресурсы и уйдет, когда месторождение истощится. А оленеводу из Арктики уходить некуда. Это его среда обитания, его дом. По сути, КМНС - особая арктическая цивилизация, и надо делать все для того, чтобы нанесенный ей ущерб компенсировался в полной мере, иначе мы ее лишимся, - говорит депутат.

В парламенте Якутии считают, что на региональном уровне невозможно урегулировать все коллизии, возникающие при промышленном освоении Арктики. Здесь много работы для федерального законодателя.

- К примеру, итоги десятилетней реализации местного закона об этнологической экспертизе показывают, что под объекты промышленности изымаются земельные участки родовых общин и даже территории поселений. Прямые убытки представителям КМНС компенсируются недропользотвателем. Но вопрос предоставления новых участков общинам, вынужденно оставившим родовые земли предков, остается открытым. А где оленей-то пасти? И даже если такой участок удается найти, обустройство на новых территориях требует больших финансовых вложений. Кто должен нести ответственность в этой части? Видимо, государству тоже как-то надо вкладываться, - говорит Елена Голомарева.

По ее мнению, предстоит большая работа в целом над законодательной базой, которая помогала бы повышать качество жизни коренных малочисленных народов Севера.

- Нужен закон "О северном домашнем оленеводстве", поскольку речь идет о совершенно особом кочевом и полукочевом образе жизни. Правила предоставления рыболовных участков и охотничьих угодий ставят КМНС в неравные условия по отношению к большому бизнесу, и над пересмотром этих норм тоже надо работать. Пора узаконить, наконец, кочевые школы. Таких пробелов много. Но необходимость принятия федерального закона об этнологической экспертизе стоит по степени важности наособицу. Ведь только такое исследование в каждом конкретном случае может дать четкие ответы на вопросы: что потеряет родовая община от соседства с промышленным объектом и сколько это будет стоить, - подчеркивает депутат.