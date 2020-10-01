Проходящие на полигоне Мулино в Нижегородской области учения танковой армии Западного военного округа стали площадкой для отработки экипажами новых тактических приемов. Речь - о проверенных в боевой обстановке в Сирии "карусели" и так называемых "качелях".

По замыслу учения в Мулино подразделения совершили марш при поддержке вертолетов Ми-24, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", захватили плацдарм и уничтожили незаконное вооруженное формирование. Для гарантированной победы над условным противником военные использовали так называемые "качели".

Представьте, что из-за укрытия на полном ходу вылетает танк. Он занимает заранее подготовленную позицию, производит выстрел (координаты цели, накануне выявленной средствами разведки, уже заложены в систему управления огнем машины) и быстро отходит назад. Хорошо натренированный экипаж выполняет все эти операции за считаные секунды и оказывается практически неуязвимым для противника - тот просто не успевает среагировать на неожиданный удар. Затем маневр повторяется.

Когда его проводят несколько танков с разных позиций, угадать, кто выстрелит в следующий момент, невозможно.

Когда применя­ются "качели", ­угадать, какой танк выстрелит в следующий момент, невозможно

Тактика же "карусельного" боя такова: пока один танк выполняет стрельбу с места, экипаж второго загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу второй занимает позицию для стрельбы с места и наоборот. И так без остановки. В результате противник непрерывно находится под ударами, не имея возможности вести ответный огонь.