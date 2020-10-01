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01.10.2020 16:52

АО "Транснефть - Западная Сибирь" за 9 месяцев продиагностировало более 700 км магистральных нефтепроводов

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги внутритрубной диагностики магистральных нефтепроводов (МН) за январь - сентябрь. Предприятие продиагностировало 14 участков МН, проходящих по территории Омской, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.

Общая протяженность обследованных участков составила 727 км. Работы проведены в соответствии с программой диагностического обследования трубопроводов АО "Транснефть - Западная Сибирь" на 2020 год. В том числе, было выполнено внутритрубное обследование семи резервных ниток подводных переходов МН через большие и малые реки Западной Сибири.

Многоракурсное диагностическое обследование выполнялось с использованием внутритрубных инспекционных приборов, разработанных АО "Транснефть - Диаскан": дефектоскопа магнитного комбинированного, дефектоскопа комбинированного ультразвукового, дефектоскопа комбинированного магнитно-ультразвукового. Данные приборы позволяют получать наиболее полную информацию о состоянии магистральных нефтепроводов, фиксировать дефекты стенок трубы, сварных швов, обнаруживать потери металла, произвольно ориентированные дефекты.

Полученная по итогам внутритрубной диагностики информация будет проанализирована и учтена при формировании графиков работ по устранению дефектов линейной части магистральных нефтепроводов.

Проведение внутритрубной диагностики магистральных нефтепродуктопроводов в зоне ответственности АО "Транснефть -Западная Сибирь" запланировано на четвертый квартал.

Цель проведения внутритрубной диагностики - мониторинг состояния МН для обеспечения безаварийной работы производственных объектов акционерного общества, а также соблюдения высокого уровня промышленной безопасности и строгих требований природоохранного законодательства.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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