Бизнес-центр "Искра-Парк" признан лауреатом премии Arendator Awards 2020

Офисно-деловой центр "Искра-Парк" в составе одноименного премиального многофункционального комплекса (ГК "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент"), признан лауреатом премии Arendator Awards 2020 в номинации "Премьера года". В финал премии вышли свыше 60 проектов в более чем 20 номинациях. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 1 октября 2020 г.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК "ГАЛС"

"Arendator Awards, пожалуй, обладает всеми шансами, чтобы стать по-настоящему знаковой ежегодной премией в области коммерческой недвижимости. Бизнес-парк "Искра" - несомненно настоящий бриллиант среди наших проектов, нам было приятно защищать его в финале. Мы гордимся полученным результатом и, надеемся, нам всецело удалось претворить в жизнь важный принцип - украсить любимый город, не нарушив архитектурного баланса. Благодарим жюри конкурса за высокую оценку нашей работы", - рассказала Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления.

Бизнес-центр "Искра" является частью МФК "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте. Объект общей площадью более 70 тыс. кв. м введен в эксплуатацию в 2019 году и выполнен по архитектурному проекту бюро SPEECH. Арендопригодная площадь составляет свыше 55 тыс. кв. м. Футуристическое здание с "бриллиантовой огранкой" представляет собой четыре секции переменной этажности от 8 до 17 этажей. Десять входных групп "Искры" оборудованы 7 лифтовыми холлами, 9 зонами ресепшен и системами контроля доступа. На первых этажах обустроена развитая инфраструктура - кафетерий Montwiss, кофейня "Правда кофе", Кулинария "ЛяФантази", Столовая "Столичный Вкус" и др. Подземный паркинг и прилегающая территория оборудованы зарядками для электрокаров. В "Искре" предусмотрены помещения наиболее востребованных метражей - от 3 до 5 тыс. кв. м для комфортного расположения представителей IT кластера, штаб-квартир международных компаний и операторов гибких пространств.

МФК "Искра-Парк" построен в знаковом деловом районе Москвы, вблизи Ленинградского проспекта, ТТК и Хорошевского шоссе, что позволяет выбирать оптимальные маршруты передвижения. В пешей доступности от комплекса расположены станции метро "Динамо" и "Петровский парк". В составе проекта обустроен жилой корпус из десяти секций переменной этажности от 9 до 17 этажей на 772 апартамента площадью от 37 до 130 кв. м.

Arendator Awards - Федеральная Премия в области коммерческой недвижимости, которая призвана оценить объекты не только исходя из основных критериев качества недвижимости, но и учитывая мнение арендаторов. Организатором мероприятия выступает Arendator.ru - значимый федеральный информационно-аналитический портал в сфере коммерческой недвижимости, существующий на рынке около 20 лет.

Проекты ГК "Галс" неоднократно удостаивались престижных наград коммерческого рынка недвижимости: Commercial Real Estate Moscow Awards, FIABCI Prix d'Excellence, "Рекорды рынка недвижимости", "100 лучших офисных и торговых центров России" и др.

Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://iskra-park.ru/

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"