Указ главы Республики Бурятия от 2 октября 2020 года № 214 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205):

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить по 31 августа 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением случаев, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

Разрешить с 1 сентября 2020 года посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представлением образовательными организациями в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные организации), организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности дошкольных организаций, а с 1 сентября 2020 года в текущем режиме при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить посещение обучающимися образовательных организаций с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представление в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Разрешить занятия физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах), а также организацию индивидуальных и групповых занятий в помещениях по предварительной записи с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями, организацию занятий в плавательных бассейнах спортивного назначения - из расчета не более 1 человека на 10 м2 площади зеркала воды дорожки бассейна при соблюдении противоэпидемических мероприятий, установленных методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить проведение тренировочных мероприятий и реализацию программ спортивной подготовки членам спортивных сборных команд Республики Бурятия бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 1,5 метра и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Разрешить проведение вступительных экзаменов с очным присутствием граждан при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству культуры Республики Бурятия, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Разрешить работу образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии проведения занятий с числом обучающихся не более 3 человек на одном занятии, строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Разрешить с 14 сентября 2020 года образовательным организациям по программам дополнительного образования, творческим коллективам различных организационно-правовых форм проведение групповых занятий при условии организации учебного и рабочего процессов с учетом площади учебных помещений и других аудиторий, общей площади зданий, с соблюдением социального дистанцирования между обучающимися, участниками творческих коллективов не менее 1,5 метра и санитарно-эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также представлением в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Приостановить с 5 октября 2020 года до особого распоряжения проведение групповых занятий контактными, игровыми способами в образовательных организациях по программам дополнительного образования.

Возобновить с 30 августа 2020 г. деятельность учреждений социального обслуживания Республики Бурятия для детей, оставшихся без попечения родителей, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.2. Пункт 10.14 изложить в следующей редакции:

"10.14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, актуализировать на интернет-портале "Работающая Бурятия" сведения о 30 % работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы на период с 5 октября по 18 октября 2020 года, о численности работников, не переведенных на дистанционный режим работы, и информацию о работниках, работающих в штатном режиме. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится соответствующая организация.

При этом данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работу по государственному оборонному заказу, выполняющих государственные и муниципальные контракты в рамках национальных проектов, федеральных и государственных программ, организации здравоохранения, аптеки, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессиональные образовательные организации, реализующие основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, организации, обеспечивающие население продуктами питания.".

1.3. Дополнить пунктом 11.10 следующего содержания:

"11.10. По курируемым направлениям осуществлять мониторинг представления организациями и индивидуальными предпринимателями сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







