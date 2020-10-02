Постановление правительства Республики Хакасия от 2 октября 2020 года № 521 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "04 октября" заменить словами "01 ноября";

2) в подпункте 2 пункта 3 слова "04 октября" заменить словами "01 ноября";

3) абзац первый подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), в возрасте старше 65 лет в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 июля по 26 июля 2020 года, с 27 июля по 09 августа 2020 года, с 10 августа по 23 августа 2020 года, с 24 августа по 06 сентября 2020 года, с 07 сентября по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября по 04 октября 2020 года, с 05 октября по 18 октября 2020 года, с 19 октября по 01 ноября 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:";

4) подпункт 1 пункта 18 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 05 октября 2020 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







