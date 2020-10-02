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Юрий Лоза раскритиковал губы современных актрис

Новости
    02.10.2020, 14:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Советский, российский музыкант, автор песен и аналитик Юрий Лоза опубликовал в своем Facebook очередной кинопост.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы
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В этот раз от внимания Юрия не удалось спрятаться такой детали, как вопиющая историческая недостоверность отдельных моментов отечественных телешоу.

"Как же меня раздражают наколотые губы у актрис, играющих в современных сериалах барышень девятнадцатого века!" - выражает недовольство Лоза.

Отмечая, что если режиссеры думают, что это не заметно, то они ошибаются - "телевизоры нынче пошли качественные, и картинка на них четкая".

"Можете считать меня каким угодно ханжой, но я буду стоять на своем - ну не практиковалась тогда данная глупая процедура", - напомнил во всех областях эрудированный певец.

Фото: kinopoisk.ru
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Призывая сомневающихся посмотреть на фотографии тех лет - "красились, румянились, подщипывали брови, да мало ли чего еще с собой делали дамочки позапрошлого столетия, но губы-то у них были настоящими!"

"Вот только не надо мне рассказывать, что всё снималось для сегодняшней аудитории, которая привыкла к новомодным веяниям, но и меня как зрителя тоже надо учитывать!" - резюмировал Юрий, так и не предложив свой вариант выхода из неловкой ситуации.

Меж тем в комментариях под постом - удивительно оживленная дискуссия на тему индустрии красоты с приведением примеров из жизни подписчиков.

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