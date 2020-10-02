Постановление правительства Калужской области от 30 сентября 2020 года № 764 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области", распоряжением Губернатора Калужской области от 25.09.2020 № 190-р/лс и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 28.09.2020 № 27 Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532, от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566, от 28.07.2020 № 569, от 25.08.2020 № 649, от 31.08.2020 № 673) (далее - постановление) следующее изменение:

1.1. В абзаце первом пункта 1 постановления слова "по 24.00 30 сентября 2020 года" заменить словами "по 24.00 31 октября 2020 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Калужской области К.М.Горобцов







