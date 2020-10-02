Копию немецкой БМД Wiesel 2 заметили в Китае

Военная промышленность Китая продолжает разработку различной боевой техники для вооруженных сил. Так, недавно была замечена неизвестная гусеничная бронемашина, созданная, как считается, для подразделений воздушно-десантного корпуса военно-воздушных сил.

Как часто бывает у конструкторов из Поднебесной, они использовали имеющийся иностранный опыт и в качестве объекта для подражания взяли существующую с начала 90-х годов германскую БМД Wiesel 2.

У них очень похожие ходовые части, в то же время имеются некоторые различия в форме бронированного корпуса.

Поскольку в КНР не принято афишировать тактико-технические характеристики новинок, эксперты могут только предполагать, какими возможностями обладает этот образец.

Вероятно, полная масса не превышает 3 500 кг - он должен помещаться в имеющиеся на вооружении НОАК транспортные вертолеты. Бронетранспортер способен перевозить 7-8 полностью экипированных десантников. Мощность дизельного двигателя -140-160 л.с.

Максимальная скорость по шоссе - до 75 км/ч. Запас хода по топливу - 500-600 км.

Особенности конструкции не позволяют преодолевать вплавь водные преграды, это дает определенные ограничения во время ведения боевых действий.

Не исключено, что кроме варианта для перевозки личного состава появится также командно-штабная машина и бронемашина, предназначенная для огневой поддержки, вооруженная малокалиберными пушками и пулеметами.

В семействе обязательно будет противотанковый комплекс с управляемыми ракетами, а также установка противовоздушной обороны и самоходный миномет.