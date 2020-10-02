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02.10.2020,  
13:46
Текст:  Алексей Моисеев

Копию немецкой БМД Wiesel 2 заметили в Китае

Военная промышленность Китая продолжает разработку различной боевой техники для вооруженных сил. Так, недавно была замечена неизвестная гусеничная бронемашина, созданная, как считается, для подразделений воздушно-десантного корпуса военно-воздушных сил.
Wiesel 2. Фото: Rheinmetall AG / wikimedia.org Wiesel 2. Фото: Rheinmetall AG / wikimedia.org
Wiesel 2. Фото: Rheinmetall AG / wikimedia.org

Как часто бывает у конструкторов из Поднебесной, они использовали имеющийся иностранный опыт и в качестве объекта для подражания взяли существующую с начала 90-х годов германскую БМД Wiesel 2.

У них очень похожие ходовые части, в то же время имеются некоторые различия в форме бронированного корпуса.

Поскольку в КНР не принято афишировать тактико-технические характеристики новинок, эксперты могут только предполагать, какими возможностями обладает этот образец.

Вероятно, полная масса не превышает 3 500 кг - он должен помещаться в имеющиеся на вооружении НОАК транспортные вертолеты. Бронетранспортер способен перевозить 7-8 полностью экипированных десантников. Мощность дизельного двигателя -140-160 л.с.

Максимальная скорость по шоссе - до 75 км/ч. Запас хода по топливу - 500-600 км.

Фото: Staff Sgt. Guadalupe Hernandez / wikimedia.org
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Особенности конструкции не позволяют преодолевать вплавь водные преграды, это дает определенные ограничения во время ведения боевых действий.

Не исключено, что кроме варианта для перевозки личного состава появится также командно-штабная машина и бронемашина, предназначенная для огневой поддержки, вооруженная малокалиберными пушками и пулеметами.

В семействе обязательно будет противотанковый комплекс с управляемыми ракетами, а также установка противовоздушной обороны и самоходный миномет.

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Фото: Калашников / https://kalashnikov.media
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