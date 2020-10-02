Постановление администрации Ленинградской области от 1 октября 2020 года № 653 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:

""обеспечить за счет средств областного бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых являются в том числе иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку;

осуществить за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области, приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, для проведения медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ленинградской области лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям лиц, установленным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также проведения тестирования на новую коронавирус ную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР педагогических работников общеобразовательных организаций в период подготовки к новому 2020/2021 учебному году;

обеспечить возмещение расходов, понесенных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ленинградской области в связи с уменьшением объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

пункт 1.2.5 признать утратившим силу;

в пунктах 1.2.6 и 1.3.1 слова ", в соответствии с требованиями согласно приложению 2 к настоящему постановлению" исключить;

пункт 1.3.5 признать утратившим силу;

пункт 1.19 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"организовать на территории хозяйствующего субъекта информирование по радиотрансляционной сети о рекомендуемом графике посещения для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению, и (или) разместить в общедоступном месте график посещения хозяйствующего субъекта указанными гражданами с учетом требований абзаца десятого пункта 1.27 в наглядной и доступной форме.";

в пункте 1.27:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.27. Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах "Массовые мероприятия", "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Мероприятия, организованные органами исполнительной власти Ленинградской области в целях исполнения своих полномочий, а также мероприятия, предусмотренные календарным планом основных мероприятий Правительства Ленинградской области на 2020 год" приложения 2 к настоящему постановлению. Соблюдение установленных настоящим постановлением требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению, разрешить посещение объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, а также аптек, организаций, осуществляющих бытовое обслуживание населения, исключительно с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента открытия).";

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 2 (Зона 1) дополнить словами "Выборгский, Гатчинский";

в графе 3 (Зона 2):

слова "Выборгский" и "Гатчинский" исключить;

дополнить словом "Сланцевский";

в графе 4 (Зона 3) слово "Сланцевский" исключить;

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 1) дополнить словами "Выборгский, Гатчинский";

в графе 4 (Зона 2):

слова "Выборгский" и "Гатчинский" исключить;

дополнить словом "Сланцевский";

в графе 5 (Зона 3) слово "Сланцевский" исключить;

пункт 9 признать утратившим силу;

пункты 23 и 23.1 изложить в следующей редакции:

дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 октября 2020 года. Действие абзаца третьего пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







