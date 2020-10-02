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2 октября 2020 г.

Закон Московской области от 29 сентября 2020 года № 183/2020-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии"

Дата подписания 29 сентября 2020 г.
Опубликован 2 октября 2020 г.

Принят постановлением Московской областной Думы от 17.09.2020 № 9/124-П

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Московской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее - величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области).

Статья 2

Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2021 год устанавливается в размере 10 107 рублей.

Статья 3

Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области доводится центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября 2020 года.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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