Указ губернатора Пермского края от 2 октября 2020 года № 136 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "по 04 октября 2020 г." заменить словами "по 18 октября 2020 г.";

1.2. в пункте 4 слова "по 04 октября 2020 г." заменить словами "по 18 октября 2020 г.";

1.3. в пункте 7.2 слова ", где невозможно соблюдение социального дистанцирования" заменить словами "при участии в массовых мероприятиях, разрешенных в соответствии с настоящим указом";

1.4. пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 05 октября 2020 г. по 18 октября 2020 г.";

1.5. пункт 15.1 изложить в следующей редакции:

"15.1. обеспечить режим дистанционной работы для всех работников, выполнение трудовой функции которых возможно дистанционно, а также для работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему указу, и работников, обеспечивающих уход за гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему указу;";

1.6. в пункте 18 слова "(руководителя организации)" заменить словами "(руководителя государственного предприятия, учреждения Пермского края)";

1.7. дополнить пунктом 18.3 следующего содержания:

"18.3. организовать дистанционную работу государственных гражданских служащих Пермского края, работников государственных предприятий и учреждений Пермского края.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. губернатора Пермского края Л.В.Политов







