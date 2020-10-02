В Японии в тысячелетнем храме "проступили" лики святых

В Японии исследователи из Хиросимского университета использовали инфракрасные камеры для обследования древнего храма. Эта техника позволила обнаружить ранее неизвестные изображения буддийских святых, которые столетиями были скрыты от взора копотью.

Как сообщает Phys.org, древние рисунки ученые обнаружили на почерневших от копоти колоннах главного зала храма Саймедзи в префектуре Сига. Считается, что он был построен в эпоху Камакура (1185-1333 гг. н.э.). Этот храм первым в Японии был признан объектом национального достояния.

Открытие исследователи совершили при помощи инфракрасных камер. Благодаря этому был раскрыт секрет многовековой давности. Всего было обнаружено восемь скрытых под копотью рисунков. Ученые считают, что на них изображены буддийские святые. Интересно, что о существовании рисунков ученые догадывались давно, но считали, что их возраст является достаточно молодым.

"Все потому, что когда вы очень ярко освещаете колонны, то можете увидеть что-то вроде лица бодхисаттвы, - пояснил профессор истории искусств Хиросимского университета Нориаки Адзима. - Раньше мы думали, что эти рисунки были сделаны совсем недавно, в период Эдо (1603-1867 гг. н.э.)".

Первое полномасштабное исследование ученым удалось провести лишь потому, что в храме началась реставрация. Священники сами пригласили ученых. Обследование здания началось в июне прошлого года. Уже сейчас его результаты можно назвать сенсационными.

Дело в том, что обнаруженные картины предварительно датированы второй половиной периода Аски (592-710 гг.до н.э.). Это означает, что они были созданы не менее 1300 лет. Но сам-то храм считается гораздо более молодым. Теперь его возраст поставлен под сомнение.

"Принято считать, что главный зал Саймедзи был построен в период Камакура и был расширен в период Намбокучо, - говорит Нориаки Адзима. - Когда я впервые увидел инфракрасную фотографию, то был очень удивлен. Ее качество полностью отличалось от снимков объектов, относящихся к эпохе Хэйан, которые я изучал. После тщательного исследования я пришел к выводу, что картины относятся к эпохе Аски".

Ученые обратили внимание и на элементы, использованные в изображениях. Они также предполагают, что рисунки могли быть созданы около 685 года. Это лишь добавляет аргументы в пользу того, что сам главный зал храма Саймедзи мог быть построен гораздо раньше, чем считается. Если данный факт удастся доказать, то этот храм может стать старейшим сохранившимся деревянным зданием в мире.

Да и сами картины тогда будут признаны самой старой японской храмовой росписью. Сейчас таковыми считаются изображения внутри храмового комплекса Хорю-дзи в префектуре Нара, который, кстати, пока и является старейшим деревянным зданием в мире.

Профессор Адзима также объяснил, что район в префектуре Сига, где расположен храм Саймедзи, был домом дипломата VII века Инуками. В 684 году он был удостоен дворянского титула императором Тенму. А уже через год император издал указ о строительстве буддийского храма для каждого клана в стране.