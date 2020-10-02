Т-72 назвали лучшим танком для третьей мировой войны

Сотрудник Дрезденского военно-исторического музея Бундесвера Йенс Венер объяснил, почему танк Т-72 лучше всего подошел бы для третьей мировой войны.

На youtube-канале Military History not Visualized выложили сюжет из Дрезденского военно-исторического музея Бундесвера. Ведущий Бернард Каст побеседовал с его сотрудником, а в прошлом танкистом-механиком Йенсом Венером об одном из экспонатов - советском Т-72, состоявшем на вооружении ГДР. Перевод интервью опубликован на портале "ИноСМИ".

По словам Йенса Венера, Национальная армия ГДР получила около 70 танков Т-72 от Советского Союза. Они были самыми современными на тот момент и идеально подошли бы для третьей мировой.

"В танке Т-72 довольно удачно сочетаются такие характеристики как огневая мощь, маневренность, система защиты экипажа от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия, а с другой стороны, его преимуществом является цена", - поясняет историк.

Также он отмечает, что Т-72 обладал рядом характеристик, которыми не могли тогда похвастаться силы НАТО. Например, бронебойные снаряды с высокой начальной скоростью, композитная броня.

Йенс Венер добавляет, что в 1970-е годы Т-72 по сравнению с немецким Leopard I с очень легкой броневой защитой или американским M60 был более современным и перспективным танком.