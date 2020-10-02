Красноярская "Голдман Групп" выпустила облигации на 10 млрд рублей

Банк России зарегистрировал программу облигаций ПАО "УК "Голдман Групп" первой серии. По информации ЦБ, ей присвоен регистрационный номер 4-16650-А-001Р.

Согласно решению совета директоров компании совокупный объем выпускаемых облигаций составляет до 10 миллиардов рублей, включительно. Ценные бумаги размещаются сроком до 10 лет. Сама же программа облигаций - бессрочная.

- К этому решению Центробанка мы целенаправленно готовились 3,5 года - структурировали все бизнес-процессы и юридически сформировали единый холдинг. Также мы реализовывали нашу финансовую стратегию: пополнили оборотный капитал для роста бизнеса по всем направлениям и оптимизировали долговые обязательства, возникшие при реализации инвестпроектов, - отмечает генеральный директор "Голдман Групп" Роман Гольдман.

Как пояснили в компании, полученные от реализации программы средства, позволят холдингу поэтапно реализовывать планы по оптимизации и структурированию заемного и оборотного капитала. Кроме того, у "Голдман Групп" есть ряд плановых инвестиционных проектов с коротким сроком окупаемости, которые позволят достаточно быстро вывести бизнес на новый уровень.

По данным консолидированной финансовой отчетности холдинга по МСФО, за первое полугодие 2020 года чистая прибыль "Голдман Групп" увеличилась на 155,3 процентов, а показатель EBITDA на 98,6 процентов. Согласно оценкам менеджмента компании, эти результаты обеспечила реализуемая стратегия увеличения маржинального дохода.

Справка

УК "Голдман Групп" - это многопрофильный холдинг. Руководитель и бенефициар компании Роман Гольдман, который по данным "СПАРК-Интерфакс", владеет крупными долями в таких компаниях, как ООО "Агроэлита", ТД "Мясничий", ООО "Сибнефтьрезерв", ООО "ИС Петролеум".

Подготовлено при участии компании ПАО "УК "Голдман Групп"