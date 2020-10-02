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2 октября 2020 г.

Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 04.03.2020 г. № 260-П "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию аэропортов или иных объектов инфраструктуры воздушного транспорта, являющихся объектами капитального строительства"

Дата подписания 4 марта 2020 г.
Опубликован 2 октября 2020 г.

Зарегистрирован 30.09.2020 г. № 60146

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 01.10.2020 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Министерства транспорта Российской Федерации от 22.07.2014 № 195 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры (включая объекты единой системы организации воздушного движения), являющихся объектами капитального строительства" (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014 г., регистрационный № 33873) с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7.07.2017 № 258 (зарегистрирован Минюстом России 27.09.2017 г., регистрационный № 48338).

Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 04.03.2020 г. № 260-П
(pdf, PDF, 3.1 Мб)