Умер музыкант Александр Кальянов

Бесконечно печальная новость: сегодня на 74-м году жизни умер советский, российский певец, актер, автор песен и продюсер Александр Кальянов.

Об этом в своем Instagram сообщила Алла Пугачева.

"Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное", - написала Примадонна.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в Брянской области в семье педагогов.

Окончив вуз, работал радиоинженером по музыкальным инструментам, на его счету - ряд изобретений.

В конце семидесятых - звукорежиссер Дворца спорта в Казани, член ВИА "Шестеро молодых". Далее - работа с группами "Красные маки" и "Феникс", Барыкиным и Пугачевой, коллективами "Браво", "Белый орел", "Наутилус Помпилиус", "Стрелки", "На-На", Лепсом, Осиным, Басковым, Лещенко, Моисеевым, Леонтьевым, Алсу, Макаревичем - проще назвать тех, кто не пользовался профессиональной поддержкой Кальянова.

Первый свой магнитоальбом выпустил еще в 84-м - легендарный "Свежий запах лип".

Сыграл папу Карло в мюзикле "Новейшие и приключения Бутатино" и сериале "Братаны".