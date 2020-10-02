Новости

"Спартак" отдал футболиста Мирзова в аренду "Химкам" 19:58
Захарова: Россия применит белорусские санкции против ЕС 19:57
Умер музыкант Александр Кальянов 19:48
Дело экс-руководителя московского ФГУП передано в суд 19:42
Скончался содержавшийся в СИЗО бывший сити-менеджер Миасса Арбадьевский 19:39
Ученые научились восстанавливать нервные клетки спинного мозга 19:34
Захарова обвинила ЕС в отсутствии такта по отношению к Беларуси 19:16
Певицу Чичерину вывезли из опасной зоны в Карабахе, она вышла на связь 18:54
ВОЗ высказалась против жесткого повторного карантина в России 18:48
В Новгороде двое мужчин арестованы за кражу подаренной президентом иконы 18:33
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 17:52
Генсек ООН призвал РФ и США продлить действие договора СНВ 17:52
В Петербурге фигуранту дела о краже 5,6 млрд рублей дали условный срок 17:43
Вышел трейлер "Ведьм" Роберта Земекиса 17:43
СК выясняет обстоятельства гибели женщины в центре Нижнего Новгорода 17:39
Беларусь отозвала послов из Польши и Литвы 17:37
Патрушев провел встречу с помощником Трампа по нацбезопасности 17:36
Петербургские врачи прооперировали девочку с родинкой-гигантом 17:18
В Минске заявили о важности парламентской дипломатии 17:13
В Новгородской области арестован похититель подаренной президентом иконы 17:11
Мишустин сохранит программу переквалификации потерявших работу граждан 17:09
В Мадриде ограничили передвижение граждан из-за второй волны пандемии 16:41
"Хонда" покинет "Формулу-1" после следующего сезона 16:41
Ольга Бузова рассказала, во сколько ей обходится раскрутка 16:38
Анализ вице-президента США Пенса на коронавирус оказался отрицательным 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 19:48
Рубрика: Общество

Умер музыкант Александр Кальянов

Текст: Олег Усков
Фото: Владимир Яцин/ТАСС Фото: Владимир Яцин/ТАСС
Фото: Владимир Яцин/ТАСС

Бесконечно печальная новость: сегодня на 74-м году жизни умер советский, российский певец, актер, автор песен и продюсер Александр Кальянов.

Об этом в своем Instagram сообщила Алла Пугачева.

"Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное", - написала Примадонна.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в Брянской области в семье педагогов.

Окончив вуз, работал радиоинженером по музыкальным инструментам, на его счету - ряд изобретений.

В конце семидесятых - звукорежиссер Дворца спорта в Казани, член ВИА "Шестеро молодых". Далее - работа с группами "Красные маки" и "Феникс", Барыкиным и Пугачевой, коллективами "Браво", "Белый орел", "Наутилус Помпилиус", "Стрелки", "На-На", Лепсом, Осиным, Басковым, Лещенко, Моисеевым, Леонтьевым, Алсу, Макаревичем - проще назвать тех, кто не пользовался профессиональной поддержкой Кальянова.

Первый свой магнитоальбом выпустил еще в 84-м - легендарный "Свежий запах лип".

Сыграл папу Карло в мюзикле "Новейшие и приключения Бутатино" и сериале "Братаны".

Общество Утраты Культура Музыка

Главное сегодня

Захарова обвинила ЕС в отсутствии такта по отношению к Беларуси
Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
За сутки в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России
Какие изменения ждут российские школы
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения за привитыми от COVID-19