Вышел эффектный трейлер российского хоррора "Кольская сверхглубокая"

Давняя, еще советских времен байка про бурильщиков, которые бурили-бурили и добурились до настоящего ада, наконец-то получила экранизацию - обнародован трейлер хоррора "Кольская сверхглубокая".

Очень бодро выглядящий ролик размещен на YouTube-канале компании "ВОЛЬГА".

С пояснением, что "Кольская сверхглубокая скважина (существует реально) - это самый масштабный секретный объект страны". И там в 1984 году на глубине более двенадцати километров были записаны "необъяснимые звуки, напоминающие крики и стоны множества людей".

Появился постер российского триллера «Кольская сверхглубокая».



Сюжет расскажет о группе исследователей и военных, которые в 1984 году отправились изучать Кольскую сверхглубокую скважину. Там на глубине более 12 километров были записаны звуки, которые напоминают стоны людей pic.twitter.com/3kmhkzwMZL — Канобу (@kanobu_ru) June 15, 2020

"После этих событий объект закрывают. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. Однако ученые оказываются не готовы к тому, что их ждет на этой глубине...", - кошмарит синопсис, заключая: "…и теперь будущее человечества в их руках".

Законсервированная Кольская сверхглубокая галоша. pic.twitter.com/Ec259ziVnR — Коля Лукойлов (@KolyaLukoilov) January 22, 2020

Режиссер и соавтор сценария Арсений Сюхин ("Выжить после"). Сценаристы - Виктор Бондарюк и Сергей Торчилин.

Кольская сверхглубокая скважина 12262м pic.twitter.com/y9sUawqN8F — akot55 (@volgog55) March 15, 2019

В ролях: Милена Радулович, Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас, Вадим Демчог, Сергей Иванюк, Николай Ковбас, Илья Ильиных, Виктор Низовой.

В кино - с 4 ноября.