Новости

Юрий Лоза раскритиковал губы современных актрис 14:10
Гай Ричи сделает из "Джентльменов" сериал 13:36
Билли Айлиш выпустила официальный клип на песню из нового "Бонда" 12:40
Киану Ривз под песню Билли Айлиш представил промо Cyberpunk 2077 10:55
Джейми Фокс вернется к роли Электро в новом "Человеке-пауке" 10:33

Вышел эффектный трейлер российского хоррора "Кольская сверхглубокая"

Новости
    02.10.2020, 13:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА
Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА

Давняя, еще советских времен байка про бурильщиков, которые бурили-бурили и добурились до настоящего ада, наконец-то получила экранизацию - обнародован трейлер хоррора "Кольская сверхглубокая".

Очень бодро выглядящий ролик размещен на YouTube-канале компании "ВОЛЬГА".

С пояснением, что "Кольская сверхглубокая скважина (существует реально) - это самый масштабный секретный объект страны". И там в 1984 году на глубине более двенадцати километров были записаны "необъяснимые звуки, напоминающие крики и стоны множества людей".

"После этих событий объект закрывают. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. Однако ученые оказываются не готовы к тому, что их ждет на этой глубине...", - кошмарит синопсис, заключая: "…и теперь будущее человечества в их руках".

Режиссер и соавтор сценария Арсений Сюхин ("Выжить после"). Сценаристы - Виктор Бондарюк и Сергей Торчилин.

В ролях: Милена Радулович, Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас, Вадим Демчог, Сергей Иванюк, Николай Ковбас, Илья Ильиных, Виктор Низовой.

В кино - с 4 ноября.

Новости

Вышел трейлер продолжения неполиткорректной комедии "Борат" 01.10.2020
В Сети появилось покаянное письмо Михаила Ефремова из СИЗО 01.10.2020
Актриса Марина Александрова переболела коронавирусом 01.10.2020
Ной Хоули рассказал о своем сериале по вселенной "Чужого" 01.10.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
"Хандра": скетч-комедия о Москве и проблемах творческих личностей 30.09.2020
Умер создатель поросенка Фунтика Валерий Шульжик 30.09.2020
Вышел трейлер эротической комедии с Палем и Лапенко "Глубже!" 30.09.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Sky TV
Вышел трейлер нового "Оливера Твиста" - с паркуром и Линой Хиди 01.10.2020
Вышел трейлер хоррор-комедии "Вампиры против Бронкса" 30.09.2020
Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс" 30.09.2020
⧣ ужасы
Фото: youtube.com
Вышел трейлер ремейка хоррора "Колдовство" - с Дэвидом Духовны 30.09.2020
Вышел трейлер фолк-хоррора с Андреем Мерзликиным "Территория" 26.09.2020
По шокирующему рассказу Стивена Кинга снимут мультфильм 25.09.2020