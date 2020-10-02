Знаменитую зенитную "Ящерицу" превратили в 122-мм самоходку

Самоходная зенитная установка Praga PLDvK vz. 53/59 Jesterka ("Ящерица"), хоть и продолжает находиться на вооружении сербской армии, в настоящее время считается уже устаревшей.

Yugoslavia improved D-30 122mm SPH based on Praga M53/59 SPAAG pic.twitter.com/qycoDAMXrs — Caesar (@Ninja998998) September 26, 2020

Однако заслуженную боевую машину не собираются отправлять в музеи и металлолом. В разное время предлагались варианты ее модернизации для выполнения других задач. Например, была версия, вооруженная авиационными ракетами "воздух-воздух" Р-73 с инфракрасными головками самонаведения, способная бороться с современными самолетами и вертолетами.

Достаточно интересен проект по ее переделке в самоходную артиллерийскую установку. Для этого машину укоротили, сделав двухосной. На платформе за бронированной кабиной была установлена вращающаяся закрытая башня со 122-мм гаубицей Д-30.

Это орудие способно уничтожать цели на расстоянии до 15 300 метров обычными снарядами и до 22 000 метров - активно-реактивными боеприпасами.

Для устойчивости во время стрельбы имеются два расположенных в корме упора.

Для отражения возможных атак с неба и земли на крыше имеется пулемет.

Такие колесные САУ предназначались для поставок на экспорт. Правда, пока сведений о том, что ими заинтересовалась какая-либо иностранная армия, не поступало.

В настоящее время сербская промышленность предлагает более совершенный вариант самоходки - SOKO SP RR - уже с колесной формулой 6х6. Она также вооружена гаубицей Д-30, но обладает лучшей подвижностью.