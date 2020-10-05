В Петербурге женщину задержали за кражу миллиона рублей

В Петербурге задержана гражданка одного из сопредельных государств, подозреваемая в крупных кражах у пенсионеров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Еще в середине января с банковского счета 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, было украдено 860 тысяч рублей.

Деньги пожилой мужчина хранил на карте. Когда произошло списание, выяснилось, что у него похищена банковская карта.

Второй случай произошел в сентябре: в Калининском районе города у 95-летней блокадницы было украдено 150 тысяч рублей и документы. По этим преступлениям были заведены уголовные дела.

Сейчас полиция задержала подозреваемую. Это 30-летняя женщина, живущая в Петербурге без регистрации. В полиции ее проверяет на причастность к другим аналогичным преступлениям.