Борис Джонсон выделит миллионы фунтов на строительство ветряных станций

Британский премьер-министр Борис Джонсон в своем выступлении на конференции тори во вторник пообещал "возродить экологию", объявив о новых инвестициях в морскую ветроэнергетику. Он пояснил, что выделит 160 миллионов фунтов стерлингов на модернизацию портов и заводов для строительства ветряных турбин, а также поставил цель производить "зеленое электричество" для питания каждого дома в Великобритании к 2030 году.

Премьер-министр пообещал сделать Британию мировым лидером в области недорогой чистой энергии с помощью программы "зеленой промышленной революции". Этот план состоит из 10 пунктов и включает новые цели и инвестиции в промышленность, инновации и инфраструктуру. Деньги будут инвестированы в производство в Тиссайде и Хамбере в Северной Англии, а также в предприятия в Шотландии и Уэльсе, сообщает ВВС. По словам Джонсона, что этот шаг направит страну "на путь зеленой промышленной революции", которая, поясняет Даунинг-стрит, приведет нулевым выбросам в Альбионе загрязняющих веществ к 2050 году.

На виртуальной конференции Консервативной партии, Джонсон озвучил мнение, что через 10 лет "морской ветер будет приводить в действие каждый дом в стране". "Ваш чайник, ваша стиральная машина, ваша плита, ваше отопление, ваш электромобиль - все они будут получать свою чистую энергию от ветерка, дующего вокруг этих островов", - пояснил британский премьер, который на саммите ООН по биоразнообразию в Нью-Йорке дал обещание защитить треть британских земель в качестве "стимула для сохранения биоразнообразия".

По данным Guardian, позже осенью Джонсон намерен объявить об ускоренном переходе Британии на электромобили, что станет еще одним шагом в запланированном восстановлении зеленой экономики после пандемии коронавируса. Решение о прекращении продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году поставит Великобританию впереди Франции, которая намеревается запретить такие машины к 2040 году. Первым из развитых стран такой запрет, начиная с 2025 года, намерена ввести Норвегия.