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Рубрика: Власть

Мишустин встретился с победительницей "Лидеров России"

Текст: Айсель Герейханова

Председатель правительства Михаил Мишустин во вторник встретился с победительницей конкурса "Лидеры России 2020", директором Новосибирского Экономического лицея Людмилой Некрасовой. Премьер-министр стал для нее наставником, сообщили в пресс-службе конкурса.

Мишустин поздравил Людмилу Некрасову с победой в третьем сезоне конкурса "Лидеры России" и отметил, что рассчитывает на ее опыт работы в системе образования.

Фото: youtube.com
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"Людмила Андреевна, рассчитываю на вашу поддержку, профессиональный опыт человека, который знает специфику образовательных процессов. Вы сможете высказать свое мнение и принять активное участие в работе по развитию системы образования", - сказал он. Премьер-министр также поздравил педагога с профессиональным праздником, подчеркнув, что труд учителя очень сложный и важный, требующий полной самоотдачи, мудрости и широкого кругозора.

В ответ Людмила Некрасова сказала, что готова представлять интересы практикующих педагогов.

"Я очень рада и горжусь тем, что вы выбрали меня как наставник. Но отношу это не только на свой счет. На мой взгляд, это говорит о том, что образование как отрасль имеет высокий приоритет на данном этапе развития страны", - отметила она.

Людмила Некрасова рассказала, что решила участвовать в конкурсе, чтобы показать, что управленцы в образовании решают не менее сложные задачи, чем управленцы в какой-либо другой области.

Напомним, что "Лидеры России" - конкурс направленный на поиск и поддержку управленцев нового поколения. Его победители получают возможность выбрать себе авторитетных наставников, среди которых федеральные министры, губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, а также руководители крупных российских компаний.

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