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06.10.2020 00:35
Рубрика: Общество

Названа группа людей с врожденной защитой от COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если в организме человека присутствуют определенные генные мутации, то они могут защитить его от коронавируса. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки. "Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: iStock
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Ранее ученые под руководством Джулиана Гау из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям открыли новые факторы риска, которые связаны с генами пациентов. "Мы открыли пять вариаций в четырех генах, которые "управляют" вероятностью гибели от COVID-19, а также оценили их распространенность в британской популяции", - говорилось в статье, которая была опубликована в электронной научной библиотеке medRxiv.

Ученые связались почти с 6 тысячами участников проекта BioBank и предложили им пройти тест на коронавирус. Кроме того, они изучили статистику по смертности от COVID-19 в Великобритании.

Для того, чтобы найти генетические различия между погибшими и выздоровевшими участниками исследования, биологи сопоставляли наборы мелких мутаций в их ДНК. В общей сложности они выделили пять вариаций в четырех генах - ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3. Эти мутации сильно влияли на вероятность смерти от COVID-19. Эти гены связаны с производством антител, подавлением стресса и регуляцией иммунного ответа на появление вирусов в организме. Соответственно, если они изменены, то защитные функции организма ослабевают.

У европейцев такие мутации присутствуют редко. Одна из вариаций гена ALOXE3 оказалась характерна для примерно 7% выходцев из Африки. Это может объяснить их уязвимость перед COVID-19. Изучение мутаций важно для того, чтобы оценивать эффективность действия вакцин и лекарств против коронавируса.

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