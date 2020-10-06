Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в СБ ООН

Западные страны не захотели слушать в Совете Безопасности ООН выступление бывшего главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани, потому что боятся неудобной для себя правды. Такое мнение в понедельник высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Россия, председательствующая в этом месяцев в Совбезе, предложила заслушать доклад Бустани в рамках заседания, посвященного ликвидации сирийского химоружия. Однако Бельгия, Великобритания, Германия, США, Франция и Эстония проголосовали против выступления.

По словам Небензи, этот инцидент показал, что некоторые страны боятся и чувствуют себя неуверенно, когда речь идет о химическом досье. Постпред уверен, что их смущает правда, и не нравятся неудобные факты, пишет ТАСС. Небензя назвал произошедшее стыдом и позором, подчеркнув, что выступившие против страны войдут в историю СБ ООН, поскольку никогда еще Совет не голосовал по поводу брифера, предложенного председателем.

Однако доклад Бустани все же был озвучен, его зачитал постпред России при ООН. В этом тексте дипломат резко раскритиковал нынешнее положение дел в ОЗХО, выразив мнение, что данная структура скомпрометирована, а многие ее расследования проводятся под давлением.