В регионе планируют выпустить государственные облигации на 10 миллиардов рублей. Как заявляют краевые власти, они заменят дорогие коммерческие кредиты, а также помогут справиться с долговой нагрузкой.

- Такое решение, на наш взгляд, позволит равномерно погасить долги бюджета Ставропольского края, - сообщила заместитель председателя правительства региона - министр финансов края Лариса Калинченко.

Парламентарии уже проголосовали за этот законопроект, который ранее вынес на рассмотрение в краевую думу губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Как отметил председатель краевого думского комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый, документ был рассмотрен во всех комитетах и получил положительные заключения.

В региональном минфине пояснили, что выпустить облигации планируется до конца 2020 года. Ставка по ним составит от 6,05 до 7 процентов годовых. Срок - семь лет с погашением равными долями в течение этого периода.

- Облигации позволят снизить риск перекредитования. В 2021 году мы должны были бы перекредитоваться на сумму почти 16 миллиардов рублей, так как заканчиваются сроки возобновляемых кредитных линий, - добавила Калинченко.

По данным краевого минфина, государственный долг в результате выпуска облигаций не изменится, будет скорректирована только его структура.

По мнению кандидата экономических наук члена Общественной палаты РФ, директора Северо-Кавказского института РАНХиГС Азамата Тлисова, решение краевых властей говорит о зрелости финансовой системы в регионе:

- Использование такого достаточно эффективного механизма привлечения заемных средств является весьма хорошим способом пополнить бюджет для реализации программ развития региона. В данном случае власти края понимают, что есть опасность недополучения доходов из-за ограничительных мер 2020 года. Облигации, как мне представляется, позволят существенно сократить прогнозируемый дефицит бюджета и обеспечить выполнение всех социальных обязательств.

Также эти средства можно будет направить на развитие экономики и обеспечение финансовой устойчивости региона. Самым нецелесообразным расходованием Тлисов назвал банальное латание финансовых дыр.

Выпустить облигации планируется до конца 2020 года. Ставка по ним составит от 6,05 до 7 процентов годовых

- Понятно, что выпуск облигаций требует исполнительской дисциплины и финансовой ответственности, так как, во-первых, надо обеспечить определенный уровень их доходности, а, во-вторых, любые заемные средства нужно возвращать, - говорит директор Северо-Кавказского института РАНХиГС.

Таким же способом пополнения бюджета пользуются и в соседнем Краснодарском крае.

- Облигации - это эффективный инструмент бюджетной политики, - отмечает вице-губернатор Кубани Игорь Галась. - Для края привлечь заемные средства дешевле, чем взять банковские кредиты. А для приобретателей облигаций - это выгодное вложение, поскольку процентные ставки по ним, как правило, выше, чем по вкладам в банках. Все выплаты край осуществляет полностью и своевременно, поэтому покупка гособлигаций региона - возможность приумножить капитал без риска. К примеру, в сентябре прошлого года мы сделали выплату по пятому купонному периоду облигаций, выпущенных в 2018 году. Она составила 190,2 миллиона рублей. Всего же за семь лет по этому выпуску будет выплачено 760,8 миллиона рублей. Кроме того, мы заплатили 214,4 миллиона рублей по восьмому купонному периоду гособлигаций края, выпущенных в 2017 году.

Выпустить облигации планируется до конца 2020 года. Ставка по ним составит от 6,05 до 7 процентов годовых

Ценные бумаги в Краснодарском крае начали выпускать в 1997 году. Вскоре они были успешно переоформлены в некоммерческие агрооблигации и реализованы на фондовом рынке. В последующие годы к этому финансовому инструменту прибегали изредка, так как регион еще не успел влезть в долги, а эмиссии носили в большей степени имиджевый характер. Но с 2009 года, когда возникла необходимость вложений в строительство олимпийских объектов Сочи, обстановка изменилась.

В 2010 году на Кубани был сделан заем на четыре миллиарда рублей со сроком обращения четыре года и ставкой 8,3 процента. Тогда спрос на облигации превысил предложение в два раза. Следующий выпуск состоялся через два года - 12 миллиардов рублей на пять лет. Последний, восьмой выпуск, на 10 миллиардов рублей - в конце прошлого года сроком обращения до семи лет и годовым доходом 6,95 процента. Эмитентом облигаций от имени Краснодарского края выступает министерство финансов региона. По мнению участников рынка, благодаря большим срокам погашения облигационный заем снижает бюджетную нагрузку региона. А, по мнению экспертов, ценные бумаги стали одним из самых эффективных инструментов привлечения инвестиций для региона. •

Мнение

Алексей Ковалев, аналитик ГК "ФИНАМ":

- Власти Ставрополья хотят снизить риск рефинансирования, и с учетом того, что пик платежей приходится на следующий год, самое время этим заняться, тем более что сейчас хороший момент для размещения облигаций на публичном долговом рынке. Власти хотят разместить бонды по ставке шесть-семь процентов. Если это меньше, чем сейчас бюджет платит банкам, значит, есть еще один аргумент в пользу данного механизма.

Кстати, Ставропольский край отнюдь не новичок на облигационном рынке: с 2012 года размещено три выпуска общей суммой 14,8 миллиарда рублей. Сейчас в обращении находятся два выпуска, один из которых должен быть погашен четвертого ноября 2020 года.

Вообще, облигации - кроме того, что это, как правило, беззалоговый инструмент привлечения финансирования - позволяют занимать деньги на длительный срок. Но российский облигационный рынок имеет свою специфику. Дело в том, что даже при размещении длинного бонда, как правило, предусмотрены либо пут-опцион через два-три года (держатель имеет право предъявить свои облигации на выкуп эмитенту), либо амортизация выпуска (то есть начиная с определенной даты, по такой облигации вместе с купоном выплачивается и часть основного долга). Таким образом, облигация вроде бы длинная, но фактически деньги приходится отдавать гораздо раньше даты ее погашения.

Как правило, облигации, выпускаемые субъектами Российской Федерации, амортизационные. Два текущих выпуска Ставропольского края именно такие. Но повторюсь: сейчас перед регионом стоит задача - пройти пик платежей в 2021 году, оптимизировать их график и заодно воспользоваться пока еще низкими ставками на рынке.