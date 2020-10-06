Умер актер из "Твин Пикс" и "Убить Билла" Кларк Миддлтон

Колоритный американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Кларк Миддлтон скончался 4 октября на 64-м году жизни.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на подтверждение от жены Кларка.

Как уточнено, причиной смерти артиста стала лихорадка Западного Нила, тяжелое вирусное заболевание, вакцины от которого до сих пор не существует.

Кларк Тинсли Миддлтон родился в 1957 году в Калифорнии и на курсы актерского мастерства записался за компанию. На экранах дебютировал в 1983-м на ТВ.

Специфической внешностью артист был обязан ревматоидному артриту. О мучительной борьбе с которым в 1997-м написал пьесу, неоднократно сыгранную на сцене.

Всего в фильмографии Кларка порядка полусотни проектов, в том числе сериал "Закон и порядок", вторая часть "Убить Билла" Тарантино, "Город грехов", C.S.I., "Грань", "Бёрдмэн", "Готэм", "третий сезон" "Твин Пикс", "Американские боги", "Черный список".