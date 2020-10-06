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Умер основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален

Новости
    06.10.2020, 23:24
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ VHTelevision Фото: youtube.com/ VHTelevision
Фото: youtube.com/ VHTelevision

2020-й, что ты делаешь, прекрати! 6 октября в возрасте 65 лет в Калифорнии умер легенда хард-рока Эдвард "Эдди" Людевейк Ван Хален. Гитарист, автор песен, певец, продюсер, конструктор гитар, основатель знакового коллектива Van Halen.

Как передает TMZ, замечательный музыкант скончался после продолжительной, десятилетней борьбы с раком горла в госпитале.

По сообщению источника, близкого к вдове музыканта, все усилия врачей, удвоенные в последние дни, не увенчались успехом - опухоль расползлась и захватила мозг Эдди.

Гитарист, хоть и был заядлым курильщиком, утверждал, что рак у него не из-за пагубной привычки, а из-за манеры держать во время выступлений во рту металлические медиаторы.

Ван Хален родился в Голландии 25 января 1955 года. Второе имя Людевейк получил в честь Бетховена. Музыкой занимался с детства, во многом - под влиянием Cream: Клэптона Эдди боготворил. Хотя Пейджа - и того больше.

Группа Van Halen была создана в Пасадене Эдди и его братом Алексом в 1972-м. Через год к ним присоединился Дэвид Ли Рот. А еще через год - басист Майкл Энтони Соболевский. Первый альбом коллектив выпустил в 1978-м.

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