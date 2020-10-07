Что ждать от дебатов Пенса и Харрис?

Вице-президент США Майк Пенс и кандидат в вице-президенты от Демократической партии, сенатор Камала Харрис встречаются в среду вечером по восточному времени в своих единственных теледебатах.

Бывший ведущий против бывшего прокурора

Эта дискуссия пройдет в Солт-Лейк-Сити, столице мормонского штата Юта, на фоне увеличения количества случаев коронавирусной инфекции не только в целом в стране, но и в высших эшелонах власти США, включая самого президента. 61-летний Пенс и 55-летняя Харрис будут стремиться продемонстрировать, что они могут войти в Овальный кабинет, если им придется возглавить страну. Пенс был ярым защитником Трампа во время его бурного президентства, напоминает Reuters. Пандемия, вероятно, будет доминировать в дебатах Пенса и Харрис. Демократы сделали борьбу Трампа с кризисом в области общественного здравоохранения центральной темой своей кампании, обвиняя главу государства в преуменьшении рисков для здоровья и отказе от ношения масок для борьбы с распространением инфекции. Пенс, возглавлявший целевую группу администрации по коронавирусу, будет отстаивать позицию Белого дома по пандемии, в результате которой погибло более 210 тысяч американцев и которая нанесла удар по экономике США, даже несмотря на то, что другим богатым странам удалось взять ее под государственный контроль.

Пенс, который когда-то вел радиошоу, и Харрис, бывший прокурор, известная своими резкими выпадами и вопросами во время слушаний по импичменту Трампа в сенате, считаются признанными мастерами ведения дискуссий. Касательно характера дебатов Пенса и Харриса, все будет зависеть от того, учтет ли ошибки, допущенные Трампом, нынешний вице-президент. В ходе первой словесной пикировки кандидатов в президенты наблюдателям было очевидно, что глава Белого дома откровенно не подготовился к дискуссии, предпочитая агрессивный напор сколь-нибудь аргументированным доводам. В результате большая часть дискуссии Трампа и Пенса прошла во взаимных оскорблениях и выяснении отношений, а не обсуждении наиболее острых вызовов и способов решения проблем, стоящих перед Америкой. И если Байден, который не любит "брать напором", предпочел защиту, как лучшее нападение, то его напарница Камала Харрис имеет репутацию конгрессмена с завидными ораторскими способностями, она из тех политиков, кто "не полезет за словом карман" и крайне эмоционально реагирует на выпады в свой адрес. Поэтому, она сама может выйти на первый план во время дискуссии с внешне спокойным и флегматичным Пенсом. Впрочем, в окружении вице-президента заявили о намерении дать бой демократическому кандидату на второй по значимости пост во властной иерархии Соединенных Штатов.

Ссора из-за ограждений

Два противостоящих друг другу избирательных штаба уже успели поссориться из-за установки барьеров на сцене между Пенсом и Харрисом для защиты от инфекции. Харрис попросила организаторов установить экранирование из оргстекла. В ответ пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер высмеяла сенатора-афроамериканку, заявив, что если она "хочет использовать крепость вокруг себя, то пусть действует". Только вечером во вторник команда Майка Пенса согласилась позволить Комиссии по президентским дебатам установить барьер из плексигласа возле вице-президента во время дебатов, сказали CNN помощник Пенса и член комиссии, положив конец переговорам по мерам безопасности на дебатах. Ранним утром в среду телевизионные кадры сцены дебатов показали два ограждения из плексигласа, по одному возле каждой кафедры, у которой будут выступать кандидаты. Физические барьеры, такие как оргстекло, обычно рекомендуются, когда невозможно поддерживать социальное дистанцирование. Кандидаты будут разделены на 3,6 метра друг от друга и от ведущего на сцене. Маски, напоминают эксперты, считаются лучшей защитой как от капельной, так и от аэрозольной передачи вируса.

И Пенс, и Харрис, сенатор от Калифорнии, выбранная Байденом в августе в качестве своего напарника, во вторник получили отрицательный результат на коронавирус. Текущие руководящие принципы правительства США призывают всех, кто контактировал с человеком, заболевшим COVID-19, обязаны размещаться в карантине на 14 дней независимо от результатов тестов. Белый дом не предоставил детали того, когда состоялась последняя личная встреча Трампа и Пенса. Известно, что в последние дни они говорили по телефону и видеосвязи. Джесси Шонау, врач Пенса, заявил в записке, опубликованной во вторник, что вице-президента не нужно помещать в карантин, потому что он не был "в тесном контакте" с кем-либо, у кого был положительный результат теста.

Трамп ждет очной схватки

Как отмечают наблюдатели, острая дискуссия вокруг барьеров на сцене, вне всякого сомнения, повлияет на два следующих раунда президентских дебатов: один должен пройти в Майами 15 октября, а последний в Нэшвилле 22 октября. Трамп заявил, что планирует явиться на предстоящие дебаты, несмотря на его положительный диагноз коронавируса, что побуждает организаторов учитывать множество непредвиденных обстоятельств, касающихся безопасного проведения каждой дискуссии.

Один из возможных вариантов - провести дебаты виртуально, чего в меньшей степени хочет глава Белого дома, предпочитающий встретиться с соперником от демократов лицом к лицу. В настоящее время, по данным различных опросов, Байден опережает Трампа в электоральном рейтинге от 12 до 16 процентов. Для главы Белого дома ситуация становится критической, поскольку только около восьми процентов американских избирателей не определились со своим выбором, а значит, для того чтобы добиться успеха, Трампу необходимо будет набирать голоса на электоральном поле кандидата от демократов.