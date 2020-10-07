Певица Лолита переболела коронавирусом

56-летняя российская певица, актриса, режиссер и телеведущая Лолита Милявская незаметно переболела новой коронавирусной инфекцией. О чем рассказала в Instagram, разместив сегодня соответствующее видео.

В нем артистка похвасталась новой стрижкой и заверила, что вот-вот состоится ее сольный концерт - первый с апреля. При этом на шоу будут тщательно соблюдены все соответствующие ситуации меры предосторожности - особая рассадка, например.

"Не знаю, каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я счастливчик, прошедший вирус бессимптомно", - рассказала Лолита.

Она пожелала поклонникам и подписчикам соблюдать все меры предосторожности: "Мы у себя одни и самые любимые!" - напомнила певица, уточнив, что "на всякий случай маски закуплены для всех".

В комментариях - слова любви и всевозможного восхищения.