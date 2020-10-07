Новости

Опубликованы кадры с раненной Йеннифэр из второго сезона "Ведьмака" 18:55
Вышел расширенный трейлер сериала с Хью Лори 18:47
Дэниел Крэйг рассказал, на каком условии согласился сыграть Бонда 18:33
DC выпустит сериал по Бэтмену для дошкольников 18:15
Netflix закрыл сериал "Блеск" 17:56

Певица Лолита переболела коронавирусом

Новости
    07.10.2020, 18:22
Текст:   Олег Усков

56-летняя российская певица, актриса, режиссер и телеведущая Лолита Милявская незаметно переболела новой коронавирусной инфекцией. О чем рассказала в Instagram, разместив сегодня соответствующее видео.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Анна Семенович заболела коронавирусом

В нем артистка похвасталась новой стрижкой и заверила, что вот-вот состоится ее сольный концерт - первый с апреля. При этом на шоу будут тщательно соблюдены все соответствующие ситуации меры предосторожности - особая рассадка, например.

"Не знаю, каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я счастливчик, прошедший вирус бессимптомно", - рассказала Лолита.

Она пожелала поклонникам и подписчикам соблюдать все меры предосторожности: "Мы у себя одни и самые любимые!" - напомнила певица, уточнив, что "на всякий случай маски закуплены для всех".

В комментариях - слова любви и всевозможного восхищения.

Новости

На нового "Чебурашку" потратят 600 миллионов рублей 17:34
Хлоя Морец сыграет в сериале по "Периферийным устройствам" Гибсона 16:48
Вышел трейлер сериала Netflix по греческим мифам "Кровь Зевса" 16:35
Стал известен актерский состав новой "Обители зла" 11:05
⧣ видео
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Анна Семенович заболела коронавирусом 05.10.2020
Актриса Марина Александрова переболела коронавирусом 01.10.2020
Джордж Мартин назвал худшую сцену "Игры престолов" 01.10.2020
⧣ Россия
Фото: Михаил Фомичев/ТАСС
Лоза обрушился с критикой на современных юмористов за пошлость 06.10.2020
Вышел трейлер "Доктора Лизы" с Чулпан Хаматовой и Хабенским 06.10.2020
Фильм-катастрофа Данилы Козловского "Чернобыль" не выйдет в этом году 06.10.2020
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Josegeraldofonseca
Умер легендарный музыкант Джонни Нэш 10:47
Умер основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален 06.10.2020
Юрий Лоза назвал причину смерти Александра Кальянова 03.10.2020