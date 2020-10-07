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07.10.2020,  
17:59
Текст:  Антон Валагин

В Приморье бомбардировщик упал в кювет

Фронтовой бомбардировщик Су-24М оказался в придорожной канаве после ДТП у села Анучино Приморского края. Самолет перевозили на буксире по трассе Осиновка - Рудная Пристань.

Фото: Наталия Федосеенко / ТАСС
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Водитель тянувшего самолет КамАЗа не справился с управлением, из-за чего 22-тонный бомбардировщик съехал в кювет, пишет KP.RU. Официальной информацией от военных по поводу аварии издание не располагает. Нет сведений и о пострадавших.

Очевидно, самолет направлялся на ремонт или утилизацию. Су-24 перевозили без киля и хвостового оперения, со снятыми крыльями.

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