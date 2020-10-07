В Ленобласти из колонии-поселения сбежал осужденный

Из колонии-поселения в поселке Форносово в Тосненском районе сбежал осужденный, срок наказания которого истекает в 2023 году. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Факт отсутствия 33-летнего мужчины вскрылся в ходе ежедневной проверки

- Гражданин был осужден в ноябре прошлого года за серию краж, - рассказали в главке. - Возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы".

В соответствии с Уголовным кодексом РФ к не отбытым трем годам в колонии-поселении беглецу могут добавить до четырех лет лишения свободы, причем с ужесточением режима наказания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов принимают меры к розыску и задержанию преступника.