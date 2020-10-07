У Чубайса диагностирован коронавирус

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется", - говорится в посте.

Он уточнил, что компания продолжает работать на удаленке, и это единственно верное решение в период коронавируса. "Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки", - подчеркнул Чубайс.