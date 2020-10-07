Власти США ужесточили выдачу рабочих виз

Министерство внутренней безопасности США анонсировало очередное ужесточение порядка выдачи виз категории H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Исполняющий обязанности министра Чад Вольф подчеркнул, что на первом месте должен быть американский рабочий.

Согласно изменениям, будет сокращено число "специальных профессий" для найма иностранных рабочих. Кроме того, правила требуют, чтобы компании делали предложения о трудоустройстве американцам. Также срок действия визы будет ограничен до одного года, пишет ТАСС.

Изменения вступят в силу через 60 дней после публикации в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американских властей. По данным экспертов, нововведения затронут треть всех заявок.