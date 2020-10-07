Вышел расширенный трейлер сериала с Хью Лори

Компания PBS выпустила расширенный трейлер мини-сериала BBC "Убийственная поездка" (Roadkill) , который, предположительно, выйдет до конца этого года.

В съемках политического триллера принял участие британский актер Хью Лори, а также Хелен МакКрори, Сара Грин, Милли Брэйди, датчанка Сидсе Бабетт Кнудсен и другие.

На этот раз Хью Лори появится на экране в роли Питера Лоуренса, высокопоставленного члена консервативной партии Соединенного Королевства, который долго и упорно шел к заветной цели - попаданию в лондонский политический истеблишмент.

Но в определенный момент неразборчивость Питера в средствах достижения желаемого сыграла с ним злую шутку - в руки журналистов попадают шокирующие сведения, которые ставят под вопрос возможность продолжения политической карьеры.

Не меньше страдает его семейная жизнь, а также все те, кто волею случая пересекался с ним на личном и профессиональном фронте. Но Питера, в отличие от всех остальных, это мало заботит - он намерен до конца следовать намеченному курсу.